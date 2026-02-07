रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क को ‘ग्रीन सिग्नल’: 1292 बीघा में सजेगा उद्योगों का संसार

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षितिज पर एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। जिले की हुरड़ा तहसील स्थित रूपाहेली में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क को पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) जारी कर दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब रीको ने पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास की कवायद तेज कर दी है। जल्द ही यहां सड़कों के जाल और बिजली कनेक्शन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। रीको के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति मिलना रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के लिए सबसे बड़ा पड़ाव था। अब सर्वे डिमार्केशन और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। यह पार्क जिले के रोजगार और राजस्व में मील का पत्थर साबित होगा।