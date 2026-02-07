बड़ा खुलासा: भीलवाड़ा में ‘भगवान भरोसे’ पशुधन, दो साल से टीकाकरण ठप

पशुपालन सचिव डॉ. सुमित शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शहर के इतना नजदीक होने के बाद भी कोई नहीं आता है। शर्मा ने सवाल किया कि इन दो सालों में किसी पशु की मौत हुई क्या। पशुपालक ने सत्यनारायण ने बताया कि लंपी बीमारी के दौरान पशुओं की मौत हुई थी। शर्मा ने सभी को निर्देश दिए कि जब उपचार व दवाएं निशुल्क मिलती है तो पशुपालक को राशि खर्च करनी पड़ रही है यह गंभीर बात है। शर्मा तुरंत ही 1962 पर अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही। वीसी के दौरान ही पशुपालक ने फोन किया औैर बताया कि नया समेलिया में भैस बीमार है, लेकिन आटूण व बीड़ का खेड़ा तथा भीलवाड़ा से भी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिला।