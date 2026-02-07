शिक्षा विभाग में ‘वीकेंड’ पर भी काम: बजट तैयारियों के चलते 7 व 8 को खुले रहेंगे दफ्तर

जारी आदेश के अनुसार बजट घोषणाओं और आंकड़ों की तैयारी के लिए समय कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इन दोनों दिनों में समस्त ग्रुप अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और आवश्यकतानुसार कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य संपादित करना होगा। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार का यह पूर्ण बजट है। इसे 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाना है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा होने के कारण बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। इसके चलते आंकड़े तैयार करने और फाइलों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार और रविवार की छुट्टी को कार्यदिवस में बदला गया है।