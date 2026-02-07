7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग में ‘वीकेंड’ पर भी काम: बजट तैयारियों के चलते 7 व 8 को खुले रहेंगे दफ्तर

&#8211; 11 को पेश होना है राज्य का बजट, अवकाश निरस्त प्रदेश में 16वीं विधानसभा के बजट सत्र और 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर सरकारी महकमे अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने बजट से जुड़े अति आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए इस सप्ताह के राजकीय [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 07, 2026

Education department to work even on weekends: Offices will remain open on the 7th and 8th due to budget preparations.

Education department to work even on weekends: Offices will remain open on the 7th and 8th due to budget preparations.

- 11 को पेश होना है राज्य का बजट, अवकाश निरस्त

प्रदेश में 16वीं विधानसभा के बजट सत्र और 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर सरकारी महकमे अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने बजट से जुड़े अति आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए इस सप्ताह के राजकीय अवकाश निरस्त कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर बताया कि बजट सत्र के मध्यनजर विभाग के निदेशालय, प्रारंभिक एवं माध्यमिक सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालय 7 और 8 फरवरी को भी खुले रहेंगे।

इनकी उपस्थिति अनिवार्य

जारी आदेश के अनुसार बजट घोषणाओं और आंकड़ों की तैयारी के लिए समय कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इन दोनों दिनों में समस्त ग्रुप अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और आवश्यकतानुसार कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य संपादित करना होगा। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार का यह पूर्ण बजट है। इसे 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाना है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा होने के कारण बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। इसके चलते आंकड़े तैयार करने और फाइलों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार और रविवार की छुट्टी को कार्यदिवस में बदला गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शिक्षा विभाग में ‘वीकेंड’ पर भी काम: बजट तैयारियों के चलते 7 व 8 को खुले रहेंगे दफ्तर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमिका से चुपचान मिलने आया, परिवार ने युवती के सामने ही पेट्रोल से नहलाकर लगा दी आग, उसी की बाइक से निकाला था पेट्रोल

भीलवाड़ा

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क को ‘ग्रीन सिग्नल’: 1292 बीघा में सजेगा उद्योगों का संसार

Rupaheli Textile Park gets the 'green signal': A world of industries will be set up across 1292 bighas.
भीलवाड़ा

बड़ा खुलासा: भीलवाड़ा में ‘भगवान भरोसे’ पशुधन, दो साल से टीकाकरण ठप

Major revelation: Livestock in Bhilwara left to fend for themselves, vaccination program stalled for two years.
भीलवाड़ा

प्रदूषण नियंत्रण मंडल का हंटर: समोड़ी रोड स्थित स्टोन क्रशर पर लटकी तलवार

Pollution Control Board's crackdown: Sword hangs over stone crusher located on Samodi Road.
भीलवाड़ा

बोर्ड परीक्षाओं के लिए भीलवाड़ा में ‘फुलप्रूफ’ सुरक्षा प्लान

A 'foolproof' security plan has been implemented in Bhilwara for the board examinations.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.