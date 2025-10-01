घूसखोरी में गिरफ्तार एईएन मूंदड़ा कार्यमुक्त, गोयल की सेवा समाप्त

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम ने 24 सितंबर को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के सहायक अभियंता राजेन्द्र मूंदड़ा व कनिष्ठ अभियंता (संविदाकर्मी) भारत भूषण गोयल को 50 हजार रुपए की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने यह घूस राशि विभिन्न स्कूलों में करवाए गए निर्माण कार्यों के लगभग 19 लाख के रुपए के रनिंग बिल बनाकर पेश करने के बाद उनके बिल पास करने के एवज में ली।