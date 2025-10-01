घूसखोरी में गिरफ्तार एईएन मूंदड़ा कार्यमुक्त, गोयल की सेवा समाप्त

AEN Mundhra, arrested for bribery, relieved from duty, Goyal's service terminated
पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार समग्र शिक्षा विभाग में पदस्थापित सहायक अभियंता राजकुमार मूंदड़ा की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल विभाग कृषि विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। आदेश राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने जारी किए।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम ने 24 सितंबर को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के सहायक अभियंता राजेन्द्र मूंदड़ा व कनिष्ठ अभियंता (संविदाकर्मी) भारत भूषण गोयल को 50 हजार रुपए की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने यह घूस राशि विभिन्न स्कूलों में करवाए गए निर्माण कार्यों के लगभग 19 लाख के रुपए के रनिंग बिल बनाकर पेश करने के बाद उनके बिल पास करने के एवज में ली।
जयपुर में देनी होगी उपस्थिति
शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया कि मूंदड़ा को 26 सितंबर दोपहर बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है और अब उन्हें अपनी उपस्थिति कृषि विभाग आयुक्तालय जयपुर में देनी होगी। वहीं एक अन्य आदेश जारी कर कनिष्ठ अभियंता सिविल कन्सलटेन्ट भारत भूषण गोयल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
हिम्मत सिंह को मिली जिम्मेदारी
मूंदड़ा की गिरफ्तारी के बाद खाली हुए पद पर समग्र शिक्षा विभाग ने मांडल ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता हिम्मत सिंह जाट को सहायक अभियंता के पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य व्यवस्थार्थ लगाया है।
