पेच के बालाजी मंदिर में ‘पौष बड़ा महोत्सव’ की धूम

बालाजी मार्केट स्थित पेच के बालाजी मंदिर में बालाजी महिला मंडल की ओर से पारंपरिक पौष बड़ा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भक्ति गीतों के साथ नृत्य किया। मंडल सदस्य कृष्णा सोमानी और शशि सोमानी ने बताया कि महोत्सव के अवसर पर बालाजी महाराज को विशेष रूप से गाजर का हलवा व दाल के बड़े का भोग लगाया। महोत्सव में भक्ति संगीत और नृत्य का सुंदर संगम देखने को मिला। संतोष ओझा, मंजू व्यास, प्रतिमा त्रिवेदी और तन्मय ने प्रभु के चरणों में सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दीं। कीर्तन के दौरान दीप्ति खंडेलवाल, मधु बाहेती, सुनीता रावत, मंजू झवर, नीतू शर्मा और सविता शर्मा ने भक्ति भाव में नृत्य किया। अंत में बालाजी महाराज की आरती की गई और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया।