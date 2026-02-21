विधानसभा में सरकार के 2 साल के कामकाज पर चर्चा पर शिक्षा विभाग के खुलेंगे सभी दफ्तर

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की ओर से लिए निर्णय की पालना में 21 फरवरी को सदन में सरकार के दो साल के कामकाज पर विस्तृत बहस होनी है। योजना विभाग के निर्देशों के क्रम में यह तय किया है कि इस चर्चा के दौरान यदि स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई भी मुद्दा या सवाल सदन में उठता है, तो अधिकारियों को तत्काल उस पर अपनी टिप्पणी और प्रमाणित प्रत्युत्तर तैयार कर भेजना होगा। इससे उन सूचनाओं को मुख्यमंत्री के आधिकारिक जवाब में शामिल किया जा सकेगा।