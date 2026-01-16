स्कूलों में अब ‘पशु कल्याण’ की क्लास: शिक्षक परीक्षा की तैयारी कराएं या गांव-गांव जाकर पशुपालन का प्रचार

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। अब शिक्षक स्कूलों में बच्चों को गणित-विज्ञान पढ़ाने के साथ-साथ पशुपालन और पशु कल्याण के गुर भी सिखाएंगे। निदेशालय ने आदेश जारी कर 14 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक पूरे राज्य में "पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरुकता माह" मनाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग हाल ही में स्कूलों व आस-पास में आने वाले कुत्तों को भगाने के आदेश से चर्चा में हैं। अब पशुपालन को लेकर जारी किए आदेश ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है।