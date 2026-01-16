अवैध खनन पर प्रहार: प्रदेश में भीलवाड़ा ‘नंबर वन’, मुख्यमंत्री के अभियान ने तोड़ी माफिया की कमर

भीलवाड़ा में न केवल मशीनें जब्त की गईं, बल्कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। राजसमंद में 17 और पाली में 15 गिरफ्तारियों के साथ प्रशासन ने यह साफ संदेश दिया है कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिले भर में 1.25 करोड़ रुपए तथा जयपुर में 91.73 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर सरकारी कोष में जमा कराया गया है। भीलवाड़ा में 175 और जयपुर में 94 एक्सकैवेटर, जेसीबी और क्रेन समेत अन्य वाहन जब्त किए।