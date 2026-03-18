विकास कार्यों में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, एडीपीसी शर्मा की दो वेतन वृद्धियां रोकीं

कलक्टर ने पूर्णता प्रमाण पत्र को लेकर शिथिलता बरतने पर 17 नवंबर 2025 को शर्मा के विरुद्ध (राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत 17 सीसी में चार्ज शीट जारी कर आरोपित किया। इन आरोपों का शर्मा ने 24 नवंबर 2025 को 7 बिंदु के माध्यम से प्रत्युत्तर दिया था। 26 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था। शर्मा ने अपने जवाब में तर्क दिया था कि उन्होंने जून 2025 में कार्यभार ग्रहण किया था और जिले में सहायक अभियंताओं व कनिष्ठ अभियंताओं की कमी है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के कारण तकनीकी स्टाफ के जेल जाने और अन्य रिक्त पदों का हवाला दिया था। हालांकि, कलक्टर ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना और पत्रावली के आधार पर उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में विफल पाते हुए दोषी करार दिया।