जहाजपुर में जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज का मंगल प्रवेश

जैन मुनि प्रज्ञा सागर ने कहा कि जीवन में विकास के लिए विनोद का अमृत आवश्यक है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आएं तो घबराने के बजाय साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही जीवन में प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि यदि पिता कभी कठोर शब्द कह दें तो उससे मन में कटुता नहीं लानी चाहिए। भगवान राम ने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी पिता के प्रति नकारात्मक भाव नहीं आने दिए। मुनि ने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, कब किस पल जीवनरूपी माला टूट जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे छोटे से जीवन में द्वेष और घृणा क्यों पालें। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए धर्मानुयायी, धर्म प्रभावना कमेटी के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। शनिवार को जयपुर व अन्य स्थानों से बसों के माध्यम से श्रावक आएंगे। जयपुर जैन समाज के लोग श्रीफल चढ़ाकर जयपुर में चातुर्मास के लिए विनति करेंगे।