20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

जहाजपुर में जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज का मंगल प्रवेश

- कोटा से निकली जिनधर्म प्रभावना पदयात्रा का छह दिन बाद जहाजपुर पहुंची - शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब, आज जयपुर से आएंगे श्रावक

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 20, 2025

Jain monk Pragya Sagar Maharaj makes an auspicious entry into Jahazpur.

Jain monk Pragya Sagar Maharaj makes an auspicious entry into Jahazpur.

जैन मुनि प्रज्ञा सागर का शुक्रवार को जहाजपुर कस्बे में भव्य शोभायात्रा के साथ मंगल प्रवेश हुआ। कोटा से 14 दिसंबर को रवाना हुई जिनधर्म प्रभावना पदयात्रा के तहत छह दिन की यात्रा पूर्ण कर शुक्रवार को जहाजपुर पहुंचे। दोपहर को नौ चौक में स्वस्ति भूषण माता की अगवानी के साथ मुनि का स्वागत किया। नौ चौक से प्रारंभ हुई शोभायात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई जहाजपुर बस स्टैंड पहुंची। यात्रा के दौरान नगरवासियों ने पुष्पवर्षा कर मुनि की अगवानी की। शोभायात्रा बस स्टैंड से नगर पालिका रोड होते हुए स्वस्ति धाम पहुंची, जहां आरती व पाद प्रक्षालन किया। इसके पश्चात शोभायात्रा धर्मसभा में परिवर्तित हो गई।

विकास के लिए विनोद का अमृत जरूरी

जैन मुनि प्रज्ञा सागर ने कहा कि जीवन में विकास के लिए विनोद का अमृत आवश्यक है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आएं तो घबराने के बजाय साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही जीवन में प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि यदि पिता कभी कठोर शब्द कह दें तो उससे मन में कटुता नहीं लानी चाहिए। भगवान राम ने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी पिता के प्रति नकारात्मक भाव नहीं आने दिए। मुनि ने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, कब किस पल जीवनरूपी माला टूट जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे छोटे से जीवन में द्वेष और घृणा क्यों पालें। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए धर्मानुयायी, धर्म प्रभावना कमेटी के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। शनिवार को जयपुर व अन्य स्थानों से बसों के माध्यम से श्रावक आएंगे। जयपुर जैन समाज के लोग श्रीफल चढ़ाकर जयपुर में चातुर्मास के लिए विनति करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जहाजपुर में जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज का मंगल प्रवेश

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी: भीलवाड़ा में 175 परीक्षा केंद्र बनाए

Board exam timetable released: 175 examination centers set up in Bhilwara.
भीलवाड़ा

प्रधानाचार्य पदोन्नति काउंसलिंग स्थगित

Principal promotion counseling postponed.
भीलवाड़ा

आधुनिकता की सर्दी में सिमटती रजाई संस्कृति

The quilt culture is shrinking in the cold of modernity.
भीलवाड़ा

निपुण मेले को लेकर वीसी पर सवाल: शिक्षक राज्य स्तरीय सम्मेलन में, वीसी से कौन जुडेगा

Questions raised during VC meeting regarding the Nipun fair.
भीलवाड़ा

आजेएस परीक्षा परिणाम-2025: भीलवाड़ा के आशुतोष ने बढ़ाया मान, प्रदेश में हासिल की 12वीं रैंक

Ashutosh from Bhilwara has brought honor to the district, securing the 12th rank in the state.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.