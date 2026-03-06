सीए फाइनल में बीगोद के आयुष को ऑल इंडिया 45वीं रैंक, नव-चयनित सीए का सम्मान

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीके सोडानी ने कॅरियर में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच व समस्या-समाधान के दृष्टिकोण पर जोर दिया। आयकर विभाग के पूर्व सह-आयुक्त सुरेन्द्र आगाल ने कहा कि सच्ची सफलता तभी है, जब आप समाज और देश के विकास में अपना योगदान दें। शाखा अध्यक्ष दिनेश सुथार ने इसे विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया। सीआईआरसी सचिव सीए निर्भीक गांधी ने सीए को देश की आर्थिक मजबूती का प्रमुख स्तंभ बताया। कार्यक्रम को सचिव पुलकित राठी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण लाठी और पुनीत कुमार मेहता ने भी संबोधित किया। अंत में सभी नए सीए को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।