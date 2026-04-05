फाइलों पर कुंडली मारकर बैठने वाले बाबुओं और अधिकारियों की अब खैर नहीं

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निदेशालय के संज्ञान में आया था कि शिक्षकों और अन्य विभागीय कार्यों से जुड़े पत्र, प्रकरण या ई-डाक संबंधित अनुभागों की ओर से तय समय पर रजिस्टर में दर्ज और प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। फाइलों के इस तरह अटके रहने से निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इसका सीधा खामियाजा शिक्षकों और विभाग को भुगतना पड़ रहा है।