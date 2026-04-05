एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती आज से: 1 घंटे पहले बंद होंगे गेट, परीक्षा के चलते प्रवेशोत्सव अब 7 को

प्रदेश भर में एसआई परीक्षा के आयोजन को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जारी प्रवेशोत्सव सघन अभियान के दूसरे चरण की तारीख बदल दी है। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन के लिए 6 अप्रेल को प्रस्तावित डोर-टू-डोर सर्वे अब 7 अप्रेल को होगा। निदेशक सीताराम जाट के आदेशानुसार प्रवेशोत्सव के तहत सर्वे ड्यूटी में लगे 25 फीसदी शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें उपस्थिति के लिए स्कूल में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इन नामित शिक्षकों को सुबह 7 बजे से फील्ड में रहकर डोर-टू-डोर सर्वे करना होगा और इसके बाद प्रवेशोत्सव ऐप पर डाटा सिंकिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। आदेश में सख्त हिदायत दी गई है कि यदि सर्वे में कोई घर छूटता है या कोई विसंगति पाई जाती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित पीईईओ या यूसीईईओ की तय की जाएगी।