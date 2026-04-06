शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य, 8 तक पूरे करने होंगे 2 कोर्स

भीलवाड़ा जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के (आईगॉट) कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म' पर ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के प्रशिक्षण विभाग की ओर से चलाए जा रहे साधना सप्ताह के तहत शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों को 8 अप्रेल तक कम से कम चार घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) अरूणागारू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर के निर्देशों के हवाले से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।