भीलवाड़ा में आइपीएस के ​खिलाफ डीजीपी ने बैठाई जांच

थानाप्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि 4 अप्रेल को थाने के कांस्टेबल अर्जुन राम व अन्य कांस्टेबल ने बीट क्षेत्र से एक सनसनीखेज जानकारी दी। मुखबिर से पुख्ता हुआ कि क्षेत्र में अवैध गारनेट का काम करने वालों से कुछ लोग खुलेआम वसूली कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि यह गिरोह डरा-धमका कर गारनेट का काम करने वालों से प्रति मशीन 30 हजार रुपए वसूल कर रहे हैं। राशि नहीं देने पर धंधा नहीं करने की धमकी दी। मुखबिर से सूचना मिली कि भीलवाड़ा के शिवसुंदर निवासी अजय पांचाल, उदलियास निवासी नंद सिंह उर्फ पिंटू सिंह राजपूत, बीगोद के मोहनपुरा (मुणपुरा) निवासी नारायण गुर्जर तथा कोटड़ी के सालरिया खुर्द निवासी कालू गुर्जर आइपीएस माधव उपाध्याय के नाम पर वसूली कर रहे हैं। इन लोगों ने अब तक पांच से छह लाख रुपए प्रतिमाह के रूप में वसूली की है। यह पिछले कुछ माह से वसूली पर लगे थे।