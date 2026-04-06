राजस्थान हाईकोर्ट की खान विभाग को कड़ी फटकार: 68 करोड़ का रिकवरी नोटिस रद्द

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि उन्हें साल 1986 में रेड ऑकर और चाइना क्ले का खनन पट्टा मिला था। इसकी वैधता 2037 तक है। खनन कार्य पूरी तरह नियमों के तहत हो रहा है। इसके बावजूद विभाग ने 4 अक्टूबर 2025 को एक निजी एजेंसी से ड्रोन सर्वे करवाया और उस सर्वे की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को दिए बिना ही 4 दिसंबर 2025 को 68 करोड़ 32 लाख 89 हजार 120 रुपए का नोटिस थमा दिया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि ड्रोन सर्वे सबसे वैज्ञानिक तरीका है और नोटिस में सर्वे के जरूरी आंकड़े दे दिए गए थे, इसलिए पूरी रिपोर्ट देना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नामंजूर कर दिया।