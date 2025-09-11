चित्तौड़ रोड के प्रोसेस हाउसों से बनास नदी दूषित

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी वे तहसीलदार, थानाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को कई बार शिकायत कर चुके हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब भी बारिश होती है, प्रोसेस हाउस संचालक प्रदूषित पानी नालों व नदी में छोड़ देते हैं। ग्रामीणों की पीड़ा है कि दो दिन पूर्व हमने कुछ प्रोसेस हाउस संचालकों को समस्या बताई थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब भी हमीरगढ़, कीरों की झोपड़ियां, टापरिया खेड़ा और आसपास के लोग नुकसान झेल रहे हैं।