संघ का शताब्दी वर्ष: भीलवाड़ा में गूंजा वन्दे मातरम, जागी राष्ट्रभक्ति की अलख

संघ के विभाग कार्यवाहक रामधन गुर्जर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ही विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। उन्होंने संस्कारों की रक्षा और सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी बताया। विभाग प्रचारक दीपक और अन्य वक्ताओं ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में हिंदुत्व की मजबूती और धर्म के संरक्षण को अनिवार्य बताया। कवि संजीव दाधीच की देशभक्ति कविता ने जनसमूह में राष्ट्रप्रेम का संचार किया। प्रस्तावना डॉ. सुनीलराय पोरवाल ने रखी। संचालन शिव पगारिया ने किया। सम्मेलन से पूर्व शिव मंदिर से शोभायात्रा निकाली गई। अध्यक्ष अशोक श्रोत्रिय ने आभार जताया। अग्रवाल भवन में पथिक नगर, माधव नगर, चित्रकूट नगर, पथिक नगर विस्तार का सम्मेलन निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री तथा वीतराग मुनि के सानिध्य में हुआ।