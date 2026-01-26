सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद ये धातु बना ‘अगला सिल्वर’, निवेशक 500KG तक की कर रहे खरीदारी

दिलचस्प बात यह है कि निवेश के लिए खरीदे जाने वाले कॉपर में भी सोने की तरह शुद्धता के पैमाने हैं। बाजार में 96, 98 और 100 प्रतिशत शुद्धता (कैरेट) का कॉपर उपलब्ध है, और इनके दाम भी इसी आधार पर तय होते हैं। 96 प्रतिशत शुद्धता के 1350 रुपए, 98 प्रतिशत शुद्धता के 1380 तथा 100 प्रतिशत शुद्धता वाले की कीमत 1410 रुपए किलो के भाव बोले जा रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि कॉपर में निवेश की संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन इसमें अस्थिरता भी हो सकती है। इसलिए निवेशकों को सोच-समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए।