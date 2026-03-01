2 मार्च 2026,

सोमवार

भीलवाड़ा

​सावधान! मांडलगढ़ क्षेत्र के खेतों में कुनबे के साथ दिखी मादा पैंथर, दहशत में ग्रामीण

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया तहसील के कास्या ग्राम और आसपास के इलाकों में मादा पैंथर और उसके शावकों की मौजूदगी से हड़कंपमच गया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। ​मांडलगढ़ के क्षेत्रीय [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 02, 2026

Beware! A female panther has been spotted with her family in the fields of Mandalgarh, terrifying villagers.

Beware! A female panther has been spotted with her family in the fields of Mandalgarh, terrifying villagers.

  • वन विभाग ने जारी की 'एडवाइजरी': अकेले खेतों में न जाएं, रात को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया तहसील के कास्या ग्राम और आसपास के इलाकों में मादा पैंथर और उसके शावकों की मौजूदगी से हड़कंपमच गया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है।

​मांडलगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में ग्रामीणों को अकेले खेतों में जाने या रात के समय बाहर निकलने से मना किया गया है। ​विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार ग्रामीण खेतों में काम करने अकेले न जाएं, हमेशा समूह में रहें। रात के समय घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। यदि पैंथर या उसके बच्चे दिखाई दें, तो उन्हें पत्थर न मारें और न ही उनके करीब जाने की कोशिश करें। वन्यजीव दिखने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन या वन विभाग के स्टाफ को सूचित करें।

हेल्पलाइन जारी

​वन विभाग ने किसी भी आपात स्थिति के लिए अधिकारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं। इसमें ​क्षेत्रीय वन अधिकारी विमल रेगर 8619367245, वनपाल ​हरनारायण सिंह 8005952817, सहायक वनपाल ​लक्ष्मण सिंह 9462883756 तथा वन रक्षक ​चांद मल रेगर 9549528637 के मोबाइल पर सूचना दे सकते है।

मांडलगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी का कहना है कि मादा पैंथर अपने बच्चों के साथ है, ऐसे में वह अधिक हमलावर हो सकती है। हमारी टीम लगातार निगरानी कर रही है। ग्रामीण सतर्क रहें और विभाग का सहयोग करें।

Updated on:

02 Mar 2026 10:07 pm

Published on:

02 Mar 2026 10:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ​सावधान! मांडलगढ़ क्षेत्र के खेतों में कुनबे के साथ दिखी मादा पैंथर, दहशत में ग्रामीण

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

भीलवाड़ा: बुराई पर अच्छाई की जीत, हर्षोल्लास के साथ जली होली

Bhilwara: Victory of good over evil, Holi celebrated with great joy
भीलवाड़ा

Rajasthan Holika Dahan 2026: अग्नि नहीं, चांदी की होली और सोने के प्रहलाद की होती है पूजा, एक विवाद ने बदल दी थी दहन की परंपरा

Holika Dahan 2026
भीलवाड़ा

सपनों को पंख देता भीलवाड़ा का राजेंद्र मार्ग विद्यालय

Rajendra Marg School of Bhilwara gives wings to dreams
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' की सौगात: केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाई प्रक्रिया

Bhilwara to soon get 'Mega Textile Park': Central government moves forward with process
भीलवाड़ा

माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह: उद्योग और सेवा की त्रिवेणी, तीन विभूतियां सम्मानित

Maheshwari Shiromani Award Ceremony: A Triveni of Industry and Service, Three Eminent Personalities Honored
भीलवाड़ा
