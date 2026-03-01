​सावधान! मांडलगढ़ क्षेत्र के खेतों में कुनबे के साथ दिखी मादा पैंथर, दहशत में ग्रामीण

​मांडलगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में ग्रामीणों को अकेले खेतों में जाने या रात के समय बाहर निकलने से मना किया गया है। ​विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार ग्रामीण खेतों में काम करने अकेले न जाएं, हमेशा समूह में रहें। रात के समय घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। यदि पैंथर या उसके बच्चे दिखाई दें, तो उन्हें पत्थर न मारें और न ही उनके करीब जाने की कोशिश करें। वन्यजीव दिखने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन या वन विभाग के स्टाफ को सूचित करें।