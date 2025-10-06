भीलवाड़ा कांग्रेस को इसी माह मिलेंगे दो नए जिलाध्यक्ष

ऑब्जर्वर ने बताया कि कार्यकर्ताओं से आवेदन लेकर नामों पर मंथन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसे हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके बाद इसी माह जिलाध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। वानी ने साफ कहा कि जो नेता चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत कर चुके। लेकिन अब पार्टी में वापस लौटे हैं। उनसे लिखित में लिया जाएगा कि वे कब लौटे और किन परिस्थितियों में पार्टी से अलग हुए थे। इस दौरान तीनों ऑब्जर्वर पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, अनुपम शर्मा और बालूलाल भील भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, कैलाश व्यास, दुर्गपालसिंह, मंजू पोखरना, दुर्गेश शर्मा, शिवकुमार कौशिक, अब्दुल सलाम मंसूरी और मोहम्मद हारूण समेत अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।