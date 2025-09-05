भीलवाड़ावासियों ने पेश की मानवता की मिसाल, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए गुरुद्वारे से भेजी गई 2 ट्रक राहत सामग्री



राहत सामग्री की गाड़ी के साथ सेवा करने के लिए भीलवाड़ा से गुरप्रीत सिंह, दर्शन सिंह, अनमोल सिंह, रौनक सिंह जुनेजा और किंदे वीर भी पंजाब गए। प्रबंधक कमेटी के दर्शन सिंह, श्रवण सिंह, जसमीत सिंह, नवजोत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनिंदर सिंह ने सभी सहयोगियों और उपस्थित संगत का आभार जताया। इस मौके पर ओम पाराशर, विनोद झुर्रानी, पंजाबी खत्री समाज के पदाधिकारी सहित सिख समाज के लोग उपस्थित थे।