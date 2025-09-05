राजस्थान में भारी बारिश से नुकसान: मंत्री किरोड़ी मीना बोले- हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा

जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश से हुए नुकसान का विपक्ष ने मुद्दा उठाया। इस पर आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने आश्वस्त किया कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (एसडीआरएफ) के नियमों के तहत हर प्रभावित को मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक अगस्त से गिरदावरी शुरू हो गई है, सेवन डी रिपोर्ट बनती हैं, उसे बनाने का काम जारी हैं। इनमें से 26 मृतक आश्रितों को 1.04 करोड़ का मुआवजा बांटा जा चुका है। भारी बारिश के चलते 3522 परिवारों के बर्तन गए। 2855 परिवारों के कपड़े बर्बाद हुए हैं।
जूली के बीच में टोकने पर मीना ने कहा कि 'आपकी सरकार में 50 प्रतिशत नुकसान होने पर सहायता दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 33 प्रतिशत नुकसान पर ही सहायता की जा रही है। अब तक स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री के जवाब देने की परिपाटी नहीं रही, लेकिन अब जवाब भी सुनो।
-347 छोटे पशु और 279 बड़े पशु मारे गए।
-1974 पक्के व 752 कच्चे मकान गिरे।
-190 झोपड़े गिरे।
-17 पशु बाड़ों को नुकसान हुआ।