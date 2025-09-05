Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार, फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करने की छूट; सदन ​में विधेयक पारित

Rajasthan Vidhan Sabha Session: विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेसी सदस्यों के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच 3 विधेयक करीब 33 मिनट में ही पारित हो गए।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 05, 2025

Rajasthan-VidhanSabha
राजस्थान विधानसभा। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेसी सदस्यों के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच 3 विधेयक करीब 33 मिनट में ही पारित हो गए। इन विधेयकों में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025, राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 और राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 शामिल है।

कारखाना विधेयक महिलाओं का कारखाने में रात्रि पारी में भी छूट देने और काम के घंटे में बदलाव को लेकर प्रावधान किए गए हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को फायदा होगा। श्रमिक संगठनों से बैठकों में सुझाव लिए गए थे। इससे प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘बहरी सरकार को सुनाने को लिए तेज बोल रहा हूं’, जूली ने कसा तंज; हंगामे के बीच ये 3 बिल पारित
जयपुर
Rajasthan assembly

विधेयक में कारखाना श्रमिकों के लिए कार्य की दैनिक समय सीमा बढ़ाने और महिलाओं को रात्रि पारी में भी कारखानों में काम करने की अनुमति देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, महिलाओं के लिए अधिक रोजगार सृजित करने का तर्क दिया गया है। अभी महिलाओं के नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कराने का प्रावधान नहीं था।

अधिकतम काम करने की अवधि बढ़ाई

मंत्री ने बताया कि कारखानों में सप्ताह में अधिकतम काम करने की अवधि बढ़ाई गई है। बिना अंतराल के श्रम प्रावधान को लचीला बनाया गया है, जिससे श्रमिक बचे हुए समय को अपने घर-परिवार को दे सकेंगे। अब मजदूर बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे और प्रतिदिन कारखानों में 10.30 घंटे तक उपस्थित रह सकेंगे। श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम कर सकेंगे।

जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विनियोग विधेयक-2025 सदन के पटल पर रखा। इसके पारित होने से 2 हजार 575 करोड़ 75 लाख 13 हजार रुपए की राशि उपयोग की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल, जानें क्या होंगे नए प्रावधान? यहां पढ़ें A टू Z डिटेल
जयपुर
Rajasthan Assembly

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार, फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करने की छूट; सदन ​में विधेयक पारित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट