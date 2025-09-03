राजस्थान विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल, जानें क्या होंगे नए प्रावधान? यहां पढ़ें A टू Z डिटेल

जुर्माने का प्रावधान: विधेयक में नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। पहली बार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर यह राशि बढ़कर 2 लाख रुपये हो जाएगी। यदि कोचिंग सेंटर बार-बार नियम तोड़ता है, तो तीसरी बार में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी नियमों का पालन न करने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो कोचिंग सेंटर की संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा।