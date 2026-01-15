भीलवाड़ा में ‘मक्का’ भरपूर, पर एथेनॉल प्लांट की दरकार; एमपी ले जा रहा मलाई

मक्का उत्पादन को लेकर जिले के कृषि व्यापार से जुड़ी एक बड़ी टीस उभरकर सामने आई है। जिले की 'अ' श्रेणी की सबसे बड़ी मंडी मक्का की आवक से तो लबालब है, लेकिन यहां मक्का प्रोसेसिंग और एथेनॉल प्लांट का अभाव किसानों और व्यापारियों दोनों को भारी पड़ रहा है। हालात यह हैं कि भीलवाड़ा का मक्का पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश जा रहा है, जबकि यहां प्लांट लगने की राह में सरकारी प्रोत्साहन और जमीन की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है।