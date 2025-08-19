भादो में सेहत सावधानी: दही-हरी सब्जियों से परहेज जरूरी, बैक्टीरिया से आंतों को नुकसान का खतरा



हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को दही-माखन का भोग लगाया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक तर्क छिपा है। धर्म के जानकारों का मानना है कि भगवान को अल्प मात्रा में दही अर्पित करने का यह भी अर्थ हो सकता है कि लोग इस महीने में इसका अत्यधिक सेवन करने से बचें, जिससे वे संभावित बीमारियों से सुरक्षित रह सकें।

