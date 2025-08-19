Rajasthan Rain: प्रदेश के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानें आगामी दिनों में कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम ?

Rajasthan Rain: जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को विशेष रूप से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभागों में अच्छी वर्षा देखी गई। बूंदी के नैनवां क्षेत्र में सर्वाधिक 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश हुई। वहीं, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर जैसे इलाकों में बारिश कम हुई, लेकिन गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब मजबूत होकर वेल-मार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदल गया है। इसके कारण मानसून ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गई है, जिससे राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है।
राजस्थान के भीतर आज के दिन भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, जालोर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर और दौसा जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश के सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिलों बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बीते 24 घंटों में कोटा के सुल्तानपुर में 47 मिमी, दीगोद में 32 मिमी, बूंदी के नैनवां में 65 मिमी, झुंझुनूं के खेतड़ी में 18 मिमी, टोंक के दूनी में 54 मिमी, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में 23 मिमी और उदयपुर के सलूंबर में 29 मिमी बारिश हुई। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे जिलों में भी 20 से 25 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई।
राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने से उमस और गर्मी में इजाफा हुआ है। बीकानेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, जयपुर में 35.4 डिग्री, अजमेर में 34.1 डिग्री और जोधपुर में 37.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उदयपुर का तापमान अपेक्षाकृत कम 31.6 डिग्री दर्ज हुआ।
मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में और बारिश हो सकती है। अब तक राज्य में औसतन 312.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 17 अगस्त तक कुल 441.8 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक है।