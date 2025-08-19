Rajasthan Rain: प्रदेश के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानें आगामी दिनों में कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम ?

Rajasthan Rain: जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को विशेष रूप से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभागों में अच्छी वर्षा देखी गई। बूंदी के नैनवां क्षेत्र में सर्वाधिक 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश हुई। वहीं, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर जैसे इलाकों में बारिश कम हुई, लेकिन गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया।