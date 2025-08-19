19-20-21 अगस्त को राजस्थान के 13 जिलों के लिए ‘झमाझम बारिश’ का अलर्ट जारी, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट

कोटा शहर में दोपहर एक बजे करीब बादल घिर कर आए और आधा घंटे तक झमाझम बरसात हुई। उसके बाद बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33.9 व न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही। आद्रर्ता 79 प्रतिशत रही। कोटा में 7.0 एमएम बरसात दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 5.8 एमएम बरसात दर्ज की गई। कोटा जिले के सुल्तानपुर, इटावा, कुन्दनपुर में आधा घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। अयाना, अरण्डखेड़ा, खातौली में रिमझिम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग में भी 24 अगस्त तक कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।