19-20-21 अगस्त को राजस्थान के 13 जिलों के लिए ‘झमाझम बारिश’ का अलर्ट जारी, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट

IMD Weather Forecast Report: राजस्थान में सोमवार को कोटा सहित कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश से आमजन को गर्मी और उमस से मामूली राहत मिली। हालांकि जयपुर में दिनभर तेज उमस रही।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक बारिश चिकली (डूंगरपुर) में 51 एमएम दर्ज की गई। वहीं अधिकतम तापमान जैसलमेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 3 दिन यानी 19-20-21 अगस्त को उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा के साथ जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में कहीं-कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।
कोटा शहर में दोपहर एक बजे करीब बादल घिर कर आए और आधा घंटे तक झमाझम बरसात हुई। उसके बाद बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33.9 व न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही। आद्रर्ता 79 प्रतिशत रही। कोटा में 7.0 एमएम बरसात दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 5.8 एमएम बरसात दर्ज की गई। कोटा जिले के सुल्तानपुर, इटावा, कुन्दनपुर में आधा घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। अयाना, अरण्डखेड़ा, खातौली में रिमझिम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग में भी 24 अगस्त तक कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।