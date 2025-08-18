Rajasthan Weather: बंगाल की खाड़ी में बनेगा लो प्रेशर… 3 दिन बारिश का अलर्ट, 2 साल बाद जयपुर में अगस्त सबसे गर्म

राजस्थान में भादो मास में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लंबे ब्रेक से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। मानसून के ब्रेक से प्रदेश में मानसून विदा होने के संकेत का भी अहसास लोगों को होने लगा है। हालांकि प्रदेश में लोकल सिस्टम सक्रिय होने पर छिटपुट बौछारों का दौर सक्रिय है लेकिन प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन में पारा 40 डिग्री तक दर्ज होने पर गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे कम वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव से राजस्थान के 7 जिलों में अगले तीन दिन कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में राजधानी जयपुर समेत 17 जिलों में छिटपुट बौछारें गिरने के आसार हैं।