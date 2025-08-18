Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather: बंगाल की खाड़ी में बनेगा लो प्रेशर… 3 दिन बारिश का अलर्ट, 2 साल बाद जयपुर में अगस्त सबसे गर्म

प्रदेश में लोकल सिस्टम सक्रिय होने पर छिटपुट बौछारों का दौर सक्रिय है लेकिन प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन में पारा 40 डिग्री तक दर्ज होने पर गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 18, 2025

राजस्थान में भादो मास में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लंबे ब्रेक से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। मानसून के ब्रेक से प्रदेश में मानसून विदा होने के संकेत का भी अहसास लोगों को होने लगा है। हालांकि प्रदेश में लोकल सिस्टम सक्रिय होने पर छिटपुट बौछारों का दौर सक्रिय है लेकिन प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन में पारा 40 डिग्री तक दर्ज होने पर गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे कम वायुदाब क्षेत्र के प्रभाव से राजस्थान के 7 जिलों में अगले तीन दिन कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में राजधानी जयपुर समेत 17 जिलों में छिटपुट बौछारें गिरने के आसार हैं।

जयपुर में 2 साल बाद अगस्त सर्वाधिक गर्म

राजधानी जयपुर में अगस्त माह में औसत तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं वर्ष 2023 के बाद फिर से अगस्त में मौसम में गर्माहट लोगों को महसूस हो रही है। बीते 22 अगस्त 2023 को शहर का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है जबकि बीते 9 साल में शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य या उससे कम ही दर्ज किया गया है। शहर में 18 अगस्त को न्यूतनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो बीते 10 साल में सर्वाधिक रहा है।

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर

प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में मानसून की सबसे ज्यादा बेरुखी ​नजर आ रही है। जैसलमेर, बीकानेर समेत कई शहरों में दिन और रात में पारा औसत तापमान से ज्यादा दर्ज हो रहा है। जैसलमेर जिले में बीते 17 अगस्त को अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री रहा जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक रहा है और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री दर्ज हुआ। बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो प्रदेशभर में सर्वाधिक है।

इन सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को नागौर, अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से तेज सतही हवा चलने की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में यलो अलर्ट

मौसम केंद्र ने आज जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, चूरू, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, सीकर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और अलवर जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।

Published on:

18 Aug 2025 03:37 pm

Rajasthan Weather: बंगाल की खाड़ी में बनेगा लो प्रेशर… 3 दिन बारिश का अलर्ट, 2 साल बाद जयपुर में अगस्त सबसे गर्म

