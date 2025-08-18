Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 120 मिनट में झमाझम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए 120 मिनट के अंदर झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जानें 19 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 18, 2025

Meteorological Department issued Today Rajasthan 4 districts Yellow Alert in next 120 minutes heavy rain expected
फाइल फोटो

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 120 मिनट में राजस्थान के चार जिलों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, सीकर के अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को भी मौसम में बहुत बदलाव नहीं आएगा।

अगस्त के आखिरी सप्ताह बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां

राजधानी जयपुर में अगस्त के आखिरी सप्ताह में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होगा। बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Patwari Exam : हाईवे पर खडे ट्रक ने तोड़ दिया सपना, पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था, खुद चल बसा, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
जयपुर
Jaipur Patwari Recruitment Exam Road Accident A truck standing on highway shattered his dream he wanted to make his wife a Patwari but he passed away read inside story

आगामी 3-4 दिन में सक्रिय होगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार को राज्य के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई।

जयपुर के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

जयपुर में सोमवार सुबह मौसम बेहद खुशनुमा था। आकाश में बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने भी तीन घंटे में बारिश का अनुमान लगाया है। जयपुर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर का आज सुबह 8 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Dungarpur Crime : ‘मुझे आकर बचाओ, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी’, अहमदाबाद से प्रेमी दोस्तों संग गांव पहुंचा, जानें फिर क्या हुआ
डूंगरपुर
Dungarpur Crime Girlfriend called her boyfriend in Ahmedabad lover with his friends reached village know what happened next

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 120 मिनट में झमाझम बारिश का अनुमान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.