Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 120 मिनट में झमाझम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 120 मिनट में राजस्थान के चार जिलों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, सीकर के अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को भी मौसम में बहुत बदलाव नहीं आएगा।
राजधानी जयपुर में अगस्त के आखिरी सप्ताह में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होगा। बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार को राज्य के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई।
जयपुर में सोमवार सुबह मौसम बेहद खुशनुमा था। आकाश में बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने भी तीन घंटे में बारिश का अनुमान लगाया है। जयपुर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर का आज सुबह 8 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।