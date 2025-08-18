Rajasthan Weather Today : राजस्थान के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 120 मिनट में झमाझम बारिश का अनुमान

Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 120 मिनट में राजस्थान के चार जिलों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, सीकर के अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को भी मौसम में बहुत बदलाव नहीं आएगा।