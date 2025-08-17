Dungarpur Crime : ‘मुझे आकर बचाओ, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी’, अहमदाबाद से प्रेमी दोस्तों संग गांव पहुंचा, जानें फिर क्या हुआ

Dungarpur Crime : डूंगरपूर के पूंजपुर दोवड़ा थाना क्षेत्र के बोकड़सेल गांव में प्रेमिका के बुलाने पर दोस्तों के साथ अहमदाबाद से पहुंचे प्रेमी पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बचाव में भागे युवक एवं उसके दोस्त तालाब में कूद गए। इसमें से प्रेमी के दोस्त की मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पाल माण्ड़व घाटिया घरा फला निवासी आशाराम पुत्र मोहन डेण्डोर ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि उसका तीन वर्ष से गमीरपुर निवासी एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 13 अगस्त की शाम को एक अनजान नंबर से उस पर फोन आया। फोन पर उसकी प्रेमिका ने अपने आपको उसकी प्रेमिका बताया और कहा कि मेरे घर वाले मारपीट कर रहे हैं।मुझे आकर बचाओ, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी। प्रेमिका बार-बार आशाराम को फोन कर रही थी।
इस पर आशाराम अहमदाबाद से अपने दोस्त अनिल रावल, पकंज अहारी व अरविंद परमार के साथ कार में सवार होकर बोकडसेल पहुंचा। यह जगह फोन पर प्रेमिका ने ही बताई थी। पर, बोकडसेल पुल पर पहले से कुछ लोग हाथों में पत्थर व लठ्ठ लेकर खड़े थे। उन्होंने आशाराम की कार को रोका और कार पर पथराव व लठ्ठ से वार कर दिया। इससे कार के कांच फूट गए और कार क्षतिग्रस्त हो गई।
चारों दोस्त जान बचाने के लिए कार से बाहर निकले, तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इससे चारों लहूलुहान हो गए। चारों अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसमें से आशाराम, अनिल व अरविंद तीनों तालाब में कूद गए। दो दोस्त तैर कर दूसरी तरफ निकल गए। पर, काफी देर तक अनिल पानी से बाहर नहीं निकला। इस पर दोस्त उसको बाहर निकालने के लिए वापस पानी में कूदे। पर, काफी तलाशने के बाद भी वह नहीं मिला। दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर शुक्रवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और काफी तलाशने के बाद अनिल का शव मिला। शव बाहर निकाला गया और जिला मुर्दाघर लाया गया। यहां पर पुलिस ने आशाराम की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।