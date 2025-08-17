Dungarpur Crime : ‘मुझे आकर बचाओ, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी’, अहमदाबाद से प्रेमी दोस्तों संग गांव पहुंचा, जानें फिर क्या हुआ

चारों दोस्त जान बचाने के लिए कार से बाहर निकले, तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इससे चारों लहूलुहान हो गए। चारों अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसमें से आशाराम, अनिल व अरविंद तीनों तालाब में कूद गए। दो दोस्त तैर कर दूसरी तरफ निकल गए। पर, काफी देर तक अनिल पानी से बाहर नहीं निकला। इस पर दोस्त उसको बाहर निकालने के लिए वापस पानी में कूदे। पर, काफी तलाशने के बाद भी वह नहीं मिला। दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी।