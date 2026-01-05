Scarecrow : राजस्थान के किसानों का सबसे बड़ा मददगार, ‘बिजूका’ कौन है? जानिए इतिहास

1- प्राचीन मिस्र (लगभग 2500 ईसा पूर्व) : नील नदी के किनारे गेहूं के खेतों को चिड़ियों से बचाने के लिए लकड़ी के तख्ते और जालों का इस्तेमाल किया जाता था, जो शुरुआती बिजूका थे।

2- प्राचीन ग्रीस और रोम : यूनानी किसान प्रजनन देवता प्रियापस की लकड़ी की मूर्तियां खेतों में लगाते थे, जो पक्षियों को डराने के साथ- साथ फसल को आशीर्वाद भी देती थीं। रोमनों ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया।

3- जापान : चावल के खेतों में काकाशी नामक बिजूका बनाए जाते थे, जिनमें रेनकोट और टोपियां पहनाई जाती थीं।

4- मध्यकाल यूरोप : बच्चों को पक्षियों से फसल बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्लेग के बाद बच्चों की कमी होने पर, भूसे से भरे पुराने कपड़ों और लौकी या शलजम के सिर वाले बिजूका बनाए जाने लगे, जो बुगीमैन जैसे डरावने लगते थे।

5- अमेरिका : यूरोपीय अप्रवासी अपने साथ बिजूका की अवधारणा लेकर आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कीटनाशकों के आने से इनका उपयोग कम हुआ, लेकिन ये हैलोवीन और पतझड़ की सजावट के रूप में लोकप्रिय हो गए।

6-भारत : भारतीय किसान भी सदियों से अपने खेतों में मोर, कौवे और नीलगाय जैसे जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए बिजूका (पुतला) लगाते आए हैं, जो ग्रामीण कला और संस्कृति का प्रतीक हैं।