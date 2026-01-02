डूंगरपुर : मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में भी सुकून नहीं, सोम नदी के घाट तक पहुंचना ही बड़ा चैलेंज

गोल गांव सोम नदी के तट पर बसा हुआ है। नदी के किनारे करीब 300 मीटर का पूरा तटबंध श्मशान घाट के लिए आरक्षित है। लेकिन यह इलाका सालभर पानी से भरा रहता है। आसपास के खेतों से रिसने वाला नहरी पानी, पहाड़ी से उतरने वाला बरसाती पानी और बस्तियों से निकलने वाला गंदा पानी यहां जमा हो जाता है। इसके कारण जमीन दलदली बन गई है और चारों तरफ झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। ऐसे में अर्थी लेकर चलना काफी मुश्किल भरा काम हो गया है। कब पैर फिसल जाएं और कब कांटे चुभ जाएं किसी को नहीं पता।