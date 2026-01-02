2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

डूंगरपुर : मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में भी सुकून नहीं, सोम नदी के घाट तक पहुंचना ही बड़ा चैलेंज

नदी के किनारे करीब 300 मीटर का पूरा तटबंध श्मशान घाट के लिए आरक्षित है। लेकिन यह इलाका सालभर पानी से भरा रहता है। यहां अर्थी लेकर पहुंचना काफी कठिन है।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

dungarpur

फोटो-पत्रिका

डूंगरपुर। आसपुर क्षेत्र के गोल गांव सोम नदी घाट पर हालात ऐसे हैं कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करना भी आसान नहीं रह गया है। श्मशान घाट पूरी तरह दलदली जमीन और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां तक शव लेकर पहुंचना और अंतिम संस्कार करना लोगों के लिए बेहद कठिन और जोखिम भरा हो गया है।

गोल गांव सोम नदी के तट पर बसा हुआ है। नदी के किनारे करीब 300 मीटर का पूरा तटबंध श्मशान घाट के लिए आरक्षित है। लेकिन यह इलाका सालभर पानी से भरा रहता है। आसपास के खेतों से रिसने वाला नहरी पानी, पहाड़ी से उतरने वाला बरसाती पानी और बस्तियों से निकलने वाला गंदा पानी यहां जमा हो जाता है। इसके कारण जमीन दलदली बन गई है और चारों तरफ झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। ऐसे में अर्थी लेकर चलना काफी मुश्किल भरा काम हो गया है। कब पैर फिसल जाएं और कब कांटे चुभ जाएं किसी को नहीं पता।

25 साल पहले लगा था टीन शेड

इस तटबंध पर पहले से चार श्मशान घाट बने हुए हैं। करीब 25 साल पहले यहां टीन शेड और लोहे के एंगल से बना एक श्मशान घाट भी था, लेकिन वर्ष 2006 की सोम नदी की बाढ़ में वह पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद न तो उसका पुनर्निर्माण हुआ और न ही नए श्मशान घाट बनाए गए। मजबूरी में ग्रामीणों को आज भी दलदल भरी जमीन पर ही शवों का दाह संस्कार करना पड़ रहा है।

अर्थी लेकर जा रहे लोग गिरे

ग्रामीणों ने पिछले दस वर्षों में कई बार प्रशासनिक शिविरों, ग्राम सभाओं और सरकारी कार्यक्रमों में इस समस्या को उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस योजना नहीं बन पाई। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो दिन पहले एक वृद्धा के अंतिम संस्कार के दौरान दलदल में फिसलने से सात लोग घायल हो गए।

इन सुविधाओं की दरकार

ग्रामीणों की मांग है कि सोम नदी के तटबंध को पक्का किया जाए, झाड़-झंखाड़ हटाए जाएं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त मोक्षधाम का निर्माण हो। इसमें श्मशान घाट, टीन शेड, पानी की व्यवस्था, स्टोर रूम और परिसर का सौंदर्यीकरण शामिल हो। सरपंच गौतमलाल मीणा का कहना है कि यदि सरकार, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मिलकर प्रयास करें, तो यह काम संभव है और क्षेत्र का एक आदर्श मोक्षधाम बन सकता है।

ये भी पढ़ें

Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन
बांसवाड़ा
Banswara News tribal community big decision weddings only drums traditional instruments and shehnai will be played DJs banned

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 05:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर : मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में भी सुकून नहीं, सोम नदी के घाट तक पहुंचना ही बड़ा चैलेंज

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vatsalya Digi Kit : अब गर्भवती महिलाओं को तत्काल मिलेगी जांच रिपोर्ट, अमरीका के एनजीओ ने बढ़ाया हाथ

Dungarpur Pregnant women now receive test results immediately American NGO has extended a helping hand Vatsalya Digi Kit Rajasthan
डूंगरपुर

डूंगरपुर में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान अचानक हुआ विस्फोट, युवक का हाथ कटा

डूंगरपुर

Year Ender 2025 : इस साल सुर्खियों में रहा राजस्थान का जिला डूंगरपुर, इन 2 घटनाओं से पुलिस की हुई खासी किरकिरी

Year Ender 2025 Dungarpur in Rajasthan made headlines this year and two incidents brought embarrassment to police
डूंगरपुर

राजकुमार रोत-मन्नालाल रावत में तू-तू,मैं-मैं; बीएपी विधायक ने बीजेपी सांसद को धमकाया, बोले-लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना

डूंगरपुर

Dungarpur News : डूंगरपुर में पैंथर के बाद अब जंगली सूअर का शिकार, एक गिरफ्तार, 5 फरार

Dungarpur After panther now wild boar hunted One arrested five escapee
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.