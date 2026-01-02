Vatsalya Digi Kit : अब गर्भवती महिलाओं को तत्काल मिलेगी जांच रिपोर्ट, अमरीका के एनजीओ ने बढ़ाया हाथ

फील्ड में कार्य करने वाली एएनएम को गर्भवती महिला के घर पर जाने पर उसका वजन, खून में हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लडप्रेशर, तापमान और गर्भ की स्थिति की जांच करनी आवश्यक होती है। पहले इन सभी जांच के लिए एएनएम को सैम्पल एकत्रित करके जिला मुख्यालय पर भेजना पड़ता था। इसकी दो से तीन दिन में रिपोर्ट आने के बाद इलाज शुरू हो पाता था।

अक्सर प्रसव से पूर्व हिमोग्लोबिन का स्तर पता नहीं होने के कारण माता और उसके शिशु को खतरा बना रहता था। यह किट आने के बाद सभी प्रकार की जांच मौके पर हो जाती है।