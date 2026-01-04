Dungarpur Traffic : डूंगरपुर शहर में यातायात अव्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त, इन पर की कार्रवाई

थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में एसआई हरिसिंह व हैडकांस्टेबल लक्ष्मणसिंह सहित तीन पुलिस टीमों ने पुराना बस स्टैण्ड से नया बस स्टैण्ड मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान नॉन पार्किंग जॉन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं, मार्ग से गुजरने वाले ओवरलोड़ ऑटोरिक्शा, ऑटो रिक्शा में ले जाए रहे सरिए आदि अन्य वाहनों को जब्त किया।