Dungarpur Traffic : डूंगरपुर शहर में यातायात अव्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त, इन पर की कार्रवाई

डूंगरपुर पुलिस की ओर से जब्त किए गए ऑटो रिक्शा व अन्य वाहन। फोटो पत्रिका
Dungarpur Traffic : डूंगरपुर शहर में यातायात अव्यवस्था को लेकर कोतवाली पुलिस की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने शनिवार को पुराना बस स्टैण्ड से नया बस स्टैण्ड मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान ऑटो रिक्शा व जीप वाहनों को जब्त किया।
थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में एसआई हरिसिंह व हैडकांस्टेबल लक्ष्मणसिंह सहित तीन पुलिस टीमों ने पुराना बस स्टैण्ड से नया बस स्टैण्ड मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान नॉन पार्किंग जॉन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं, मार्ग से गुजरने वाले ओवरलोड़ ऑटोरिक्शा, ऑटो रिक्शा में ले जाए रहे सरिए आदि अन्य वाहनों को जब्त किया।
पुलिस ने 47 ऑटो रिक्शा व चार जीपों को जब्त किया है। इन जीपों पर जंगले लगे हुए थे। वहीं, पुलिस ने थाने में वाहनों के दस्तावेज जांचे तथा चालान काटे। इसके अलावा जिन वाहनों के दस्तावेज नहीं थे, उन्हें जब्त किया। पुलिस ने शनिवार को सड़कों पर रखा सामान भी हटवाया गया।
थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस की ओर से रात को भी यातायात व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की जाएगी। रात को सड़कों पर बिना लाइट वाहन चलाने, हेलमेट नहीं पहनने, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चलाने व मोटर साइकिल से स्टंट करने पर कार्रवाई की जाएगी।
