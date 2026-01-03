3 जनवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से 2 नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से दो नाबालिग कैदी फरार हुए। ये दोनों नाबालिग कैदी लूट और अपहरण के मामले बाल संप्रेषण गृह में बंद थे। चाय बनाने के बहाने गार्ड को चकमा देकर फरार हो गए। आरकेपुरम थाना पुलिस दोनों बाल अपचारी की तलाश कर रही है।

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Kota Children Detention Home Two minors escaped outsmarting guards police are searching

कोटा बाल संप्रेषण गृह। फाइल फोटो पत्रिका

Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से दो नाबालिग कैदी चाय बनाने के बहाने गार्ड को चकमा देकर फरार हो गए। ये दोनों नाबालिग लूट और अपहरण के मामले बाल संप्रेषण गृह में बंद थे। आरकेपुरम थाना पुलिस दोनों बाल अपचारी की तलाश कर रही है। आरके पुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। स्टाफ से कड़ी पूछताछ जारी है।

बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने इन 2 नाबालिग कैदी को चाय बनाने के लिए बैरक से बाहर निकाला था। बस मौका पाकर दोनों नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर गायब हो गए। इसके बाद गार्ड परेशान हो गया। इन नाबालिग कैदियों में एक की उम्र 16 और दूसरे की 17 साल है। यह बाल संप्रेषण गृह नया गांव में है।

स्पेशल टीमें गठित - डीएसपी मनीष शर्मा

दोनों नाबालिग कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी गई है। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि 16 साल का नाबालिग उद्योग नगर थाने में चाकू दिखाकर लूट की वारदात के मामले में बंद था। वहीं, 17 साल का दूसरा नाबालिग गुमानपुरा थाने में बच्चे के अपहरण के आरोप में सजा काट रहा था। इस मामले में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं।

03 Jan 2026 02:58 pm

Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से 2 नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

