Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से 2 नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

कोटा बाल संप्रेषण गृह। फाइल फोटो पत्रिका
Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से दो नाबालिग कैदी चाय बनाने के बहाने गार्ड को चकमा देकर फरार हो गए। ये दोनों नाबालिग लूट और अपहरण के मामले बाल संप्रेषण गृह में बंद थे। आरकेपुरम थाना पुलिस दोनों बाल अपचारी की तलाश कर रही है। आरके पुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। स्टाफ से कड़ी पूछताछ जारी है।
बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार सुबह करीब 7.30 बजे की है। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने इन 2 नाबालिग कैदी को चाय बनाने के लिए बैरक से बाहर निकाला था। बस मौका पाकर दोनों नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर गायब हो गए। इसके बाद गार्ड परेशान हो गया। इन नाबालिग कैदियों में एक की उम्र 16 और दूसरे की 17 साल है। यह बाल संप्रेषण गृह नया गांव में है।
दोनों नाबालिग कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी गई है। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि 16 साल का नाबालिग उद्योग नगर थाने में चाकू दिखाकर लूट की वारदात के मामले में बंद था। वहीं, 17 साल का दूसरा नाबालिग गुमानपुरा थाने में बच्चे के अपहरण के आरोप में सजा काट रहा था। इस मामले में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं।
