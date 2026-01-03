Kota Crime : कोटा बाल संप्रेषण गृह से 2 नाबालिग कैदी गार्ड को चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस

दोनों नाबालिग कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी गई है। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि 16 साल का नाबालिग उद्योग नगर थाने में चाकू दिखाकर लूट की वारदात के मामले में बंद था। वहीं, 17 साल का दूसरा नाबालिग गुमानपुरा थाने में बच्चे के अपहरण के आरोप में सजा काट रहा था। इस मामले में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं।