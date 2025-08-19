Jaipur Airport: रनवे से वापस लौटा विमान अबूधाबी बिना सवारी के रवाना, कई फ्लाइट का गड़बड़ाया शेड्यूल

जयपुर से शाम 5:10 बजे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रात 8:32 बजे रवाना हुई। वाराणसी और कोलकाता जाने वाली शाम की फ्लाइट्स आधे घंटे लेट हुई। शाम 6:35 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई जाने वाली फ्लाइट करीब पौने दो घंटे की देरी से निकली। शाम 7:05 बजे इंडिगो की मुंबई फ्लाइट ढाई घंटे देरी से रवाना हुई।

तकनीकी खामी दूर, अबूधाबी जाने वाला विमान फिर से रवाना