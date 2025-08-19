Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Airport: रनवे से वापस लौटा विमान अबूधाबी बिना सवारी के रवाना, कई फ्लाइट का गड़बड़ाया शेड्यूल

जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को उड़ानों का शेड्यूल बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मुंबई से आने वाली कई फ्लाइट्स घंटों की देरी से आईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 19, 2025

Plane
प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया, जिससे यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत जयपुर-मुंबई रूट पर आने-जाने वाले यात्रियों को झेलनी पड़ी, क्योंकि मुंबई से आने वाली फ्लाइट करीब तीन घंटे देरी से पहुंची। इसकी वजह मुंबई में हो रही भारी बारिश बताई जा रही है।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार इंडिगो एयरलाइन की मुंबई से शाम 6:20 बजे आने वाली फ्लाइट 3 घंटे देरी से पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई से शाम 6 बजे आने वाली फ्लाइट 1 घंटा 25 मिनट देरी से उतरी। इंडिगो एयरलाइन की हैदराबाद से रात 10:05 बजे आने वाली फ्लाइट 1 घंटा 30 मिनट देरी से आई।

ये भी पढ़ें

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिक्षक की करतूत: जाना था बैंकॉक, पहुंच गए थाने, जानें पूरा मामला
जयपुर
Jaipur International Airport

अबूधाबी से आने वाली फ्लाइलट 45 मिनट लेट

वहीं अबूधाबी से शाम 7:35 बजे आने वाली फ्लाइट 45 मिनट देरी से पहुंची। बेंगलूरू से शाम 7:30 बजे आने वाली फ्लाइट 35 मिनट लेट हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी से शाम 6:05 बजे आने वाली फ्लाइट 30 मिनट देर से जयपुर पहुंची। उधर, जयपुर से रवाना होने वाली फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा।

ये उड़ानें हुई प्रभावित

जयपुर से शाम 5:10 बजे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रात 8:32 बजे रवाना हुई। वाराणसी और कोलकाता जाने वाली शाम की फ्लाइट्स आधे घंटे लेट हुई। शाम 6:35 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई जाने वाली फ्लाइट करीब पौने दो घंटे की देरी से निकली। शाम 7:05 बजे इंडिगो की मुंबई फ्लाइट ढाई घंटे देरी से रवाना हुई।
तकनीकी खामी दूर, अबूधाबी जाने वाला विमान फिर से रवाना

क्रू मेंबर्स के साथ रवाना हुआ विमान

इधर, रविवार को तकनीकी खामी के कारण रनवे से वापस लौटा अबूधाबी जाने वाला विमान भी सोमवार शाम खामी दूर होने के बाद उड़ान भर सका। वह क्रू मेंबर्स को लेकर रवाना हुआ। इससे पहले, उसके यात्रियों को सोमवार तड़के पांच बजे एक अन्य बड़े विमान से भेज दिया गया था। वहीं, गाजियाबाद से जयपुर डायवर्ट होकर आई फ्लाइट के यात्रियों को भी देर रात दिल्ली की फ्लाइट से भेजा गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की मणिका ने ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2025’ का पहना ताज, अब थाईलैंड में दिखाएंगी ग्लैमर
जयपुर
Rajasthan Manika Vishwakarma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

IndiGo

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Airport: रनवे से वापस लौटा विमान अबूधाबी बिना सवारी के रवाना, कई फ्लाइट का गड़बड़ाया शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.