राजस्थान की मणिका ने ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2025’ का पहना ताज, अब थाईलैंड में दिखाएंगी ग्लैमर

Miss Universe India 2025: जयपुर। म्यूजिक की धुनों के बीच रंग-बिरंगी रोशनी से चमकता मंच। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पाने के लिए देशभर से आईं 48 मॉडल्स। मॉडल्स की परफॉर्मेंस देखने देशभर से लोग आए। सीतापुरा में सोमवार को ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ। इन मॉडल्स ने कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और टैलेंट के साथ रैंपवॉक की। जब टॉप 20 की घोषणा हुई तो कई प्रतिभागियों के चेहरे पर खुशी दिखी तो कई मायूस नजर आईं।
राजस्थान की बेटी मणिका विश्वकर्मा के सिर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज सजा। वहीं फर्स्ट रनरअप तान्या शर्मा रहीं। फिनाले में जज की भूमिका में मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर निखिल आनंद, अभिनेत्री और मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला, डायरेक्टर फरहाद सामजी रहे। आनंद ने बताया कि कला एवं संस्कृति को प्रमोट करने के लिए फिनाले के लिए जयपुर का चयन किया। कार्यक्रम के दौरान भारत 24 के सीईओ जगदीश चंद्रा भी मौजूद रहे।
राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा अब भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में करेंगी। यह 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस में 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना…', 'राहों में उनसे मुलाकात हो गई…', 'तू ना आए तो हम…', 'तुझे देखा तो ये जाना सनम…' समेत कई सुपरहिट गानों ने ऑडियंस का दिल जीत लिया।
वहीं जब कलाकार ने सैयारा फिल्म का गाना 'सैयारा तू तो बदला नहीं है…' सुनाया तो हर कोई उनका साथ देने लगा और उनके साथ गाना गाने लगे। 'दमा दम मस्त कलंदर…' गाने पर लोग थिरकने लगे। फिनाले में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, उत्तरप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली से आईं 48 मॉडल्स ने ताज के लिए दावेदारी पेश की।