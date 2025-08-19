राजस्थान की मणिका ने ‘मिस यूनिवर्स इंडिया 2025’ का पहना ताज, अब थाईलैंड में दिखाएंगी ग्लैमर

Miss Universe India 2025: जयपुर। म्यूजिक की धुनों के बीच रंग-बिरंगी रोशनी से चमकता मंच। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पाने के लिए देशभर से आईं 48 मॉडल्स। मॉडल्स की परफॉर्मेंस देखने देशभर से लोग आए। सीतापुरा में सोमवार को ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ। इन मॉडल्स ने कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और टैलेंट के साथ रैंपवॉक की। जब टॉप 20 की घोषणा हुई तो कई प्रतिभागियों के चेहरे पर खुशी दिखी तो कई मायूस नजर आईं।