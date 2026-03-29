Rajasthan News : नशे की रफ्तार ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार, पिता-पुत्री की मौत, मां-पत्नी लड़ रहीं जिंदगी की जंग

भीलवाड़ा। कोटड़ी थाना क्षेत्र के सोडियास चौराहे के पास शनिवार को बेकाबू ट्रक ने ना केवल एक राह चलते परिवार को रौंदा, बल्कि एक बूढ़े पिता के बुढ़ापे की लाठी और एक मासूम के बचपन को हमेशा के लिए छीन लिया। हादसे में कांटी निवासी भेरुनाथ और उनकी पांच वर्षीय मासूम बेटी रिया की मौत हो गई, जबकि मृतक की मां और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बहन के ससुराल में शादी की खुशियों में शामिल होने के लिए भाई और उसका परिवार झूम रहा था। वहां अब रूह कंपा देने वाला करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है।