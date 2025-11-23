शिक्षा विभाग की मासिक रैंकिंग में भीलवाड़ा फिसला

सीकर जिले ने कुल 55 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। चूरू को 53.27 अंक मिले और वह दूसरे स्थान पर रहा। भीलवाड़ा को 50 अंक मिले, जो उसे सूची में 13वें स्थान पर ले गया। रैंकिंग में मूल्यांकन के लिए कुल 12 बिंदू निर्धारित किए गए थे। इनमें इंस्पायर अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, स्कूलों की औसत उपस्थिति, एनएमएमएस में चयन, विद्यार्थियों में रीडिंग हैबिट विकसित करने के लिए पुस्तकों का वितरण, बोर्ड परीक्षा की रैंकिंग, अभिभावक-शिक्षक बैठक में उपस्थिति, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अंशदान, शाला दर्पण पर जनाधार प्रमाणीकरण, स्मार्ट कक्षाओं का संचालन तथा खेल मैदान की उपलब्धता शामिल है।