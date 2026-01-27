विकसित भारत के संकल्प में भीलवाड़ा बनेगा सारथी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जिला बनेगा अव्वल

Bhilwara will become a key driver in the resolve for a developed India, and the district will become a leader in textile exports.
वस्त्रनगरी की कला, संस्कृति और उद्यमिता का संगम 'भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला 2026' मंगलवार को ग्रामीण हाट में संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसितभारत' के संकल्प में भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग रीढ़ की हड्डी साबित होगा। उन्होंने जिले को 'वनडिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत उत्पादन और निर्यात में देश का अग्रणी जिला बनाने का आह्वान किया। वोकल फॉर लोकल की अपील सांसद अग्रवाल ने मेले में स्टाल धारकों से फीडबैक लिया और सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने आमजन से खादी और स्थानीय उत्पादों को अपनाने की अपील की।
समारोह में 1.98 करोड़ का चेक प्रदान मेले का सबसे खास पल रहा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत दिखा। सांसद ने लाभार्थी कुंदन सिंह रावत को 198 लाख रुपए का चेक सौंपा। कुंदन सिंह जिले में लिफ्ट व एलीवेटर विनिर्माण की इकाई स्थापित कर रहे हैं। इससे 43 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्हें 5 लाख की मार्जिन मनी और 7 फीसदी ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
सांसद ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। स्टाल श्रेणी में प्रियांशी माहेश्वरी (साड़ी व सूट) ने प्रथम, बालाजी भुजिया भंडार ने द्वितीय और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अनिला शर्मा व मोहम्मद कैफ को सांत्वना पुरस्कार मिला। बेहतरीन प्रबंधन के लिए पाटनी फैसिलिटी सोल्यूशन के प्रोपराइटर राजेश पाटनी को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया।
एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत मांडलगढ़ फोर्ट की थीम पर नगर पालिका मांडलगढ़ के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मांगणियार कलाकार खेता खान, डीआईडी फेम पंकज मारवाड़ी और समीर सरगम (गोरबंध ग्रुप) की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजस्थान पुलिस बैंड और शिक्षा विभाग की बालिकाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीना ने बताया कि मेले के दौरान हुए टॉक शो और निबंध प्रतियोगिताओं से जिले में औद्योगिक चुनौतियों और टेक्निकल टेक्सटाइल की संभावनाओं पर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस दौरान टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के महासचिव प्रेमस्वरूप गर्ग और रीको एआरएम निशांत कुमावत भी मौजूद रहे।
