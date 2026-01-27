विकसित भारत के संकल्प में भीलवाड़ा बनेगा सारथी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जिला बनेगा अव्वल

वस्त्रनगरी की कला, संस्कृति और उद्यमिता का संगम 'भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला 2026' मंगलवार को ग्रामीण हाट में संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसितभारत' के संकल्प में भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग रीढ़ की हड्डी साबित होगा। उन्होंने जिले को 'वनडिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत उत्पादन और निर्यात में देश का अग्रणी जिला बनाने का आह्वान किया। वोकल फॉर लोकल की अपील सांसद अग्रवाल ने मेले में स्टाल धारकों से फीडबैक लिया और सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने आमजन से खादी और स्थानीय उत्पादों को अपनाने की अपील की।