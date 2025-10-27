भीलवाड़ा की हवा में अब धीरे-धीरे घुल रही राहत, दीपोत्सव के बाद प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

दीपोत्सव पर पटाखों से निकले धुएं ने जिले की हवा को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। दीपावली के बाद भीलवाड़ा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 के पार चला गया था। इससे शहर ऑरेंज जोन में पहुंच गया था। हालांकि अब प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। 25 अक्टूबर को एक्यूआई घटकर 152 दर्ज किया गया, जो पहले के मुकाबले सुधार का संकेत है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि 152 का एक्यूआई भी पूरी तरह सामान्य नहीं माना जा सकता। यह स्तर अब भी हवा में सूक्ष्म कणों की अधिकता दर्शाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।