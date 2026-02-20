बोर्ड परीक्षा 2026: मूल्यांकन से असहमति जताने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

बोर्ड के गोपनीय अनुभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शाला दर्पण पर पंजीकृत व उपलब्ध शिक्षकों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से उत्तरपुस्तिकाएं आवंटित कर संग्रहण केंद्रों पर भिजवाई जा रही हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नए शैक्षणिक सत्र से पूर्व परीक्षा परिणाम जारी करना प्राथमिकता है। ऐसे में यदि मूल्यांकन कार्य में असहमति या आनाकानी की जाती है तो परिणाम घोषित करने में विलंब हो सकता है।