रबी की फसलों पर मौसम की मार, 34 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खराबा

कृषि विभाग के अनुसार बुधवार को तेज बारिश व ओलावृष्टि के कारण 33 प्रतिशत से कम का नुकसान हुआ है। इसके चलते किसानों को फसल बीमा का फायदा नहीं मिलेगा। जिले में कुल 3 लाख 61 हजार 202 हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। इसमें से 34 हजार 811 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र 'खराबे' की चपेट में है। राहत की बात यह है कि अधिकांश खराबा 33 प्रतिशत से कम की श्रेणी में है, लेकिन सरसों में नुकसान का स्तर कुछ जगहों पर 33 से 50 प्रतिशत तक भी पहुंचा है। हालांकि इसका आंकड़ा भी 20 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है। सब्जियों की बुवाई 2,582 हेक्टेयर में की गई है, लेकिन इसमें फिलहाल कोई बड़ा खराबा दर्ज नहीं हुआ है।