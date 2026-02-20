भीलवाड़ा के पुराने उद्योगों को भी नई मशीनों पर मिले सब्सिडी

चैम्बर के महासचिव आरके जैन ने बताया कि इस बैठक में हिस्सा लेने गए अध्यक्ष मिश्रा ने भीलवाड़ा के निर्यातकों की तकनीकी परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। चैम्बर ने मांग की कि टेक्सटाइल कमेटी की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर योजना के तहत भीलवाड़ा में भी एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर ही निर्यातकों को प्रमाणन, परीक्षण और तकनीकी परामर्श जैसी अहम सुविधाएं मिल सकेंगी और उन्हें अन्य शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक की अध्यक्षता वस्त्र सचिव नीलम शॉमी राव ने की। अतिरिक्त वस्त्र सचिव रोहित कंसल और वस्त्र आयुक्त वरुन्दा मनोहर देसाई सहित विभिन्न राज्यों के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए।