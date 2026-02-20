202 सरकारी स्कूलों में सुधरेगी सेहत, 7.51 करोड़ से बनेंगे नए शौचालय

दूर-दराज के स्कूलों में लंबे समय से शौचालयों की हालत जर्जर थी या वहां पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध नहीं थे। विशेषकर छात्राओं को स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पूर्व में कई बार प्रधानाध्यापकों और ग्राम पंचायतों की ओर से इसकी मांग उठाई गई थी। अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ने इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर का मानना है कि शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छता भी आवश्यक है। जिले का कोई भी स्कूल मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे, यही प्राथमिकता है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।