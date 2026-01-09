सर्राफा बाजार धड़ाम, तीन दिन में 17,200 रुपए टूटी चांदी

सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों पर अचानक ब्रेक लग गया है। स्थानीय सर्राफा बाजार में पिछले तीन दिनों से जारी भारी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है। चांदी की कीमतों में करीब 7,200 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सोना भी 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। कीमतों में आए इस अचानक 'क्रैश' के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी आगामी रुख को लेकर असमंजस में हैं।