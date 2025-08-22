Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

यूजर चार्ज के विरोध में दूसरे दिन भी ठप रहा कारोबार

खाद्य उत्पादों पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज लगाने के विरोध

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 22, 2025

Business remained stalled for the second day in protest against user charges
Business remained stalled for the second day in protest against user charges

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडियों में गैर-अधिसूचित कृषि उपज व खाद्य उत्पादों पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज लगाने के विरोध में भीलवाड़ा मंडी गुरुवार को भी पूरी तरह बंद रही। व्यापारियों ने इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताते हुए दूसरे दिन भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया।

व्यापारियों ने जताया विरोध

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी यार्ड और होलसेल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले सभी व्यापारी एकजुट रहे। सचिव राजेंद्र बिड़ला ने बताया कि मंडी में किराना का व्यापार करने वाले सभी 100 व्यापारियों ने सामूहिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके चलते मंडी में पूरे दिन कारोबार ठप रहा। दूसरे दिन भी सभी दुकानें बंद रहने से मंडी में कोई बोली नहीं हुई है। किसानों को भी परेशानी, माल की खरीद-फरोख्त प्रभावित हुई है। व्यापारियों ने घोषणा की है कि यूजर चार्ज के विरोध में शुक्रवार को भी मंडी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन ने साफ किया कि जब तक सरकार यूजर चार्ज वापस नहीं लेती, विरोध जारी रहेगा।

राज्यभर में बन सकता है बड़ा आंदोलन

व्यापारियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला कृषि उपज मंडियों में पहले से ही मंदे हालात झेल रहे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल देगा। यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन राज्य स्तर पर भी बड़ा रूप ले सकता है।

क्या है मामला

सरकार ने गैर-अधिसूचित कृषि उपज व खाद्य उत्पादों पर यूजर चार्ज लगाया। यह दर 50 पैसा प्रति सैकड़ा लगाई है। मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं।

व्यापारियों की मांग

व्यापारियों की मांग है कि यूजर चार्ज को तुरंत वापस लिया जाए। मंडियों में पहले से ही घटता कारोबार, नया बोझ न डाला जाए। सरकार व्यापारियों से संवाद कर तुरंत निर्णय लेें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / यूजर चार्ज के विरोध में दूसरे दिन भी ठप रहा कारोबार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.