यूजर चार्ज के विरोध में दूसरे दिन भी ठप रहा कारोबार

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडियों में गैर-अधिसूचित कृषि उपज व खाद्य उत्पादों पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज लगाने के विरोध में भीलवाड़ा मंडी गुरुवार को भी पूरी तरह बंद रही। व्यापारियों ने इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताते हुए दूसरे दिन भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया।
व्यापारियों ने जताया विरोध
भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी यार्ड और होलसेल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले सभी व्यापारी एकजुट रहे। सचिव राजेंद्र बिड़ला ने बताया कि मंडी में किराना का व्यापार करने वाले सभी 100 व्यापारियों ने सामूहिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके चलते मंडी में पूरे दिन कारोबार ठप रहा। दूसरे दिन भी सभी दुकानें बंद रहने से मंडी में कोई बोली नहीं हुई है। किसानों को भी परेशानी, माल की खरीद-फरोख्त प्रभावित हुई है। व्यापारियों ने घोषणा की है कि यूजर चार्ज के विरोध में शुक्रवार को भी मंडी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन ने साफ किया कि जब तक सरकार यूजर चार्ज वापस नहीं लेती, विरोध जारी रहेगा।
राज्यभर में बन सकता है बड़ा आंदोलन
व्यापारियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला कृषि उपज मंडियों में पहले से ही मंदे हालात झेल रहे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल देगा। यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन राज्य स्तर पर भी बड़ा रूप ले सकता है।
क्या है मामला
सरकार ने गैर-अधिसूचित कृषि उपज व खाद्य उत्पादों पर यूजर चार्ज लगाया। यह दर 50 पैसा प्रति सैकड़ा लगाई है। मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं।
व्यापारियों की मांग
व्यापारियों की मांग है कि यूजर चार्ज को तुरंत वापस लिया जाए। मंडियों में पहले से ही घटता कारोबार, नया बोझ न डाला जाए। सरकार व्यापारियों से संवाद कर तुरंत निर्णय लेें।