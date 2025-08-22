यूजर चार्ज के विरोध में दूसरे दिन भी ठप रहा कारोबार

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी यार्ड और होलसेल किराणा मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले सभी व्यापारी एकजुट रहे। सचिव राजेंद्र बिड़ला ने बताया कि मंडी में किराना का व्यापार करने वाले सभी 100 व्यापारियों ने सामूहिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके चलते मंडी में पूरे दिन कारोबार ठप रहा। दूसरे दिन भी सभी दुकानें बंद रहने से मंडी में कोई बोली नहीं हुई है। किसानों को भी परेशानी, माल की खरीद-फरोख्त प्रभावित हुई है। व्यापारियों ने घोषणा की है कि यूजर चार्ज के विरोध में शुक्रवार को भी मंडी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन ने साफ किया कि जब तक सरकार यूजर चार्ज वापस नहीं लेती, विरोध जारी रहेगा।