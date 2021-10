सीएम की नसीहत पर आए और खुद गाज गिरा गए

Came on the advice of CM and himself fell down प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान की सुस्त चाल से नाराज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत पर नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा अजमेर संभाग के दौरे पर निकले है, इसी के तहत वह भीलवाड़ा पहुंचे। गुरुवार को न्यास परिसर से लेकर राजनीतिक गलियारे में उनकी कार्रवाई की चर्चा रही।